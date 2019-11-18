الجعدي: ننتظر من رئيس الوزراء اتخاذ هذه القرارات بشكل فوري

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، اليوم، على ضرورة قيام رئيس الوزراء بحكومة الشرعية معين عبدالملك ببعض الإجراءات العملية والسريعة.

وقال في تغريدة له على عبر “تويتر” رصدها”المشهد العربي”: “ننتظر من رئيس الوزراء، إطلاق الأسرى من سجون شبوة، إطلاق صرف الجوازات وإخلاء الجرحى للعلاج في الخارج”.

وأضاف: “صرف المرتبات وتسويتها، معالجة ملف الخدمات بكل نواحيه معالجات منطقية ودائمة، والابتعاد عن المعالجات الترقيعية”.