الجعدي يترأس اجتماعاً مشتركاً لرؤساء دوائر الأمانة العامة والهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن

ترأس الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، اجتماعاً مشتركاً ضم رؤساء دوائر الأمانة العامة وأعضاء الهيئة التنفيذية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس انتقالي العاصمة عدن، رحب مساعد الأمين العام بأعضاء الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الهيئة التنفيذية في القيادة المحلية بالعاصمة عدن، في التعاون مع الأمانة العامة في تنفيذ المهام الموكلة لها، ومؤكداً على خصوصية العاصمة عدن وأهميتها كونها تعتبر واجهة الجنوب وحاضرته.

وشدد الجعدي في كلمته على ضرورة تعزيز العلاقة بين دوائر الأمانة العامة وإدارات القيادة المحلية في العاصمة، من خلال عقد اللقاءات الدورية للتوافق المباشر في التنفيذ المشترك للأنشطة والفعاليات.

واستعرض الاجتماع ما تواجهه الإدارات في القيادة المحلية في العاصمة عدن ودوائر الأمانة العامة من صعوبات في تنفيذ خطط عملهم والسُبل الكفيلة بتذليل تلك الصعاب.

وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين دوائر الأمانة العامة والقيادة المحلية في العاصمة عدن لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والنجاحات التي لن تتحقق إلا بتعاون الجميع.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على جدولة دورية للقاءات بين دوائر الأمانة العامة والإدارات في القيادة المحلية ذات الاختصاص، لوضع الخطط وتحديد التوجهات وآلية تنفيذها.