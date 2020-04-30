عدن 24

الجعدي: يجب توحيد الجهود لمواجهة كورونا وسلامة الناس فوق كل اعتبار

30 أبريل، 2020
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قال عضور رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي إنه لابد من توحيد الجهود لمواجهة كورونا وسلامة الناس فوق كل اعتبار.وقال الجعدي في تغريدة له على تويتر، رصدها محرر “عدن24” : لابد ان توجه كل الجهود لمكافحة فيروس كورونا ، ضمان سلامة الناس فوق كل اعتبار في ظل وضع صحي هش ورعاية طبية منعدمة.وأكد الجعدي أن المستشفيات تفتقر لابسط معدات السلامة المهنية لطواقمها ولم تتلقى أي دعم من حكومة “الشرإخونجية” التي تعودت على شفط ما تقدمه المنظمات واستثمار الكوارث والحروب .!

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