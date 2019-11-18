الجعدي يعلق على عودة رئيس الوزارء ويدعو لإجراءات سريعة لمعالجة الملفات الخدمية

علق القيادي في المجلس الانتقالي الاستاذ فضل الجعدي مساعد الامين العام وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي على عودة رئيس الوزراء معين عبدالملك الذي وصل عصر اليوم الى العاصمة عدن .

وقال الجعدي في تغريده له على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ننتظر من الأخ رئيس الوزراء إجراءات عملية وسريعة لإطلاق الأسرى من سجون شبوة، وإطلاق صرف الجوازات وإخلاء الجرحى للعلاج في الخارج ،وصرف المرتبات وتسويتها “.

ودعا مساعد الامين العام رئيس الحكومة الى العمل على معالجة ملف الخدمات بكل نواحيه معالجات منطقية ودائمة والإبتعاد عن المعالجات الترقيعية.

الجدير بالذكر ان عودة رئيس الوزراء معين عبدالملك الى عدن تأتي تنفيذياً لاتفاق الرياض الذي قضى بعودة رئيس الوزراء لتصريف الاعمال وصرف المرتبات المتوقفة منذ اكثر من ثلاثة اشهر في عدد من القطاعات العسكرية والمدنية ..