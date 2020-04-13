المشهد العربي

الجعدي يكشف عن فساد جديد لوزير الدفاع اليمني

13 أبريل، 2020
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كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي،اليوم الإثنين،عن فساد جديد لحزب الإصلاح اليمني ووزير الدفاع المدعو محمد على المقدشي.

وكتب الجعدي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”نصف تريليون ريال هو المبلغ الذي يعبث به وزير دفاع شرعية الإخونج، في الوقت الذي يقبع الجنود والضباط دون مرتبات للشهر الخامس على التوالي” .

وأضاف:”موازنة تذهب جلها إلى حساب حزب الإخونج الذي التهم الشرعية ودعم التحالف فيما تعاني الجبهات من انعدام الذخيرة والمؤن، وقادمون ياصنعاء”.

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