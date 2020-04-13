المشهد العربي
الجعدي يكشف عن فساد جديد لوزير الدفاع اليمني
كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي،اليوم الإثنين،عن فساد جديد لحزب الإصلاح اليمني ووزير الدفاع المدعو محمد على المقدشي.
وكتب الجعدي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”نصف تريليون ريال هو المبلغ الذي يعبث به وزير دفاع شرعية الإخونج، في الوقت الذي يقبع الجنود والضباط دون مرتبات للشهر الخامس على التوالي” .
وأضاف:”موازنة تذهب جلها إلى حساب حزب الإخونج الذي التهم الشرعية ودعم التحالف فيما تعاني الجبهات من انعدام الذخيرة والمؤن، وقادمون ياصنعاء”.