عدن 24

الجعدي يلتقي رئيس عمليات اللواء 35 مدرع

14 سبتمبر، 2020
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استقبل الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، في مكتبه بلعاصمة عدن، العقيد عبد الحكيم مهيوب الجبزي رئيس عمليات اللواء 35 مدرع.

ونقل الجعدي في اللقاء تعازي ومواساة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي للعقيد الجبزي باستشهاد نجله أصيل على يد قوى الظلام والإرهاب بعد تعذيبه.

وأشار الجعدي في اللقاء إلى أن ماتعرض له نجل العقيد الجبزي، لايعبر سوى عن مستوى السقوط القيمي والأخلاقي لهذه القوى، مؤكدا وقوف المجلس الانتقالي إلى جانب الجبزي وأمثاله من الرجال الشرفاء في مواجهة تلك القوى الإرهابية وأعمالها الدنيئة.

من جانبه عبر رئيس عمليات اللواء 35 عن سعادته بهذا اللقاء مشيدا بدور المجلس الانتقالي في مواجهة قوى الإرهاب، ووقوف المخلصين من منتسبي اللواء 35 مدرع إلى جانبه في حربه ضد الإرهاب والتطرف.

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