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الجعدي يلتقي وكيلا محافظة عدن سالم والمفلحي ويشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لإستعادة الوجه الحضاري للعاصمة عدن

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التقى الاستاذ فضل محمد الجعدي مساعد الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي صباح اليوم في مكتبه بالامانة العامة وكيلا محافظة عدن الاستاذان محمد سعيد المفلحي ومحمد سعيد سالم ..

و ناقش مساعد الامين العام مع وكيلا محافظة عدن التحديات التي تواجه المحافظة في عدد من الاصعدة خاصة في الجوانب الخدمية التي تمس المواطن البسيط وتعكس نفسها سلباً او ايجاباً على حياته ..

وحث الجعدي وكيلا محافظة عدن على ضرورة مضاعفة الجهود واطلاع كل مسئول بواجباته ومهامه تجاه المواطن الذي يتطلع الى وضع افضل ويعلق آماله في ان تشهد الايام المقبلة انفراجات في شتى المجالات تؤدي الى رفع المعاناة عن كاهله وتسهم في ارساء دعائم الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة..

ولفت مساعد الامين العام الى ان الجميع اليوم خاصة بعد اتفاق الرياض الذي يعد خارطة طريق مطالب بالحرص على اعادة تطبيع الحياة في الحبيبة عدن والعمل بجهود حثيثة على إستعادة الوجه الحضاري والمدني الذي تميزت به عدن طوال تاريخها ونبذ ولفظ كل الظواهر الدخيلة التي عمدت على تلويث وتشويه كل ما هو جميل فيها.

من جانبهما عبر وكيلا محافظة عدن عن شكرهما لمساعد الامين العام ولقيادة المجلس الانتقالي على متابعتها وحرصها على استعادة عدن لدورها وعافيتها مؤكدين على حرصهما مع المخلصين من ابناء عدن على بذل اقصى الجهود في سبيل عودة الحياة الى عدن واستعادة وجهها المدني الحضاري الذي آلفت عليه طوال تاريخها..

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