الجعدي يناقش مع جهات امنية وحكومية التعديات على اراضي وممتلكات الدولة



4 مايو / خاص



ترأس الاستاذ فضل محمد الجعدي مساعد الامين العام عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي اجتماع مصغر صباح اليوم في مقر الامانة العامة لعدد من الجهات الامنية والهيئات والمصالح الحكومية والمؤسسات الخدمية في العاصمة عدن لمناقشة التعديات الحاصلة في ملف الاراضي والاستحداثات العشوائية وعمليات البسط على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي مستهل اللقاء رحب مساعد الامين العام بالحاضرين من الهيئة العامة للاراضي ومؤسسة الكهرباء والمنطقة الحرة بعدن وقوة حرس حماية المنشاءات شاكراً حضورهم لبحث ومناقشة التعديات التي طالت اراضي وممتلكات الدولة وكذا البسط والبناء العشوائي في عدد من المتنفسات والمعالم الاثرية لعدن موخراً .

وأوضح مساعد الأمين العام بان مسئولية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحماية المنشاءات والمعالم والابقاء على الوجه الحضاري لعدن تقع على عاتق الجميع وتبدأ من الجهات المعنية بهذا الجانب وتنتهي بالمواطن الذي من واجبه ان يرفع صوته عاليا لرفض اي عبث يمارس بحق مدينته .

ولفت الجعدي الى ان ترك الباب مفتوحاً في هذا الملف امام العابثين والمتلاعبين وتجار الاراضي ستكون نتائجه سلبية ووقعه كارثيا في المستقبل القريب ان لم يتم وضع حدا له ، مشيراً الى ان هذا الملف يعد لقم موقوت يهدد القضية الجنوبية ولحمة المنسيج الاجتماعي في عدن والجنوب عامة.

ونوه مساعد الامين العام الى ضرورة الالتزام والتقيّد من قبل جميع الجهات المعنية وذات الاختصاص بالقوانين والضوابط واتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بالتصدي لعمليات العبث والتلاعب في ملف الاراضي والعمل على ايقاف اي تعاملات في هذا الملف الى حين تقف الدولة على اقدامها وتستعيد مؤسساتها بالشكل الذي يضمن سلاسة المعاملات وتطبيق النظام والقانون.

من جانبهم استعرض الحاضرين ابرز المشاكل والقضايا المتصلة بهذا الملف وقدموا شرح موجز عن بعض الاستحداثات العشوائية وغير المشروعة التي طالت الممتلكات العامة التابعة لدولة ، كما قدموا عدد من المقترحات التي من شانها ان تضبط وتضع حدا لعمليات العبث والتلاعب بالاراضي والممتلكات العامة والخاصة..

الى ذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات اخرى وتوسعتها بالجهات المتصلة وذات الاختصاص بهذا الملف لمناقشة الآليات الكفيلة بالحد من هذه الظواهر الخطيرة والدخيلة ولضمان الالتزام بالمهام والواجبات بما يحقق معالجة شاملة..

حضر اللقاء عضوا هيئة المجلس الاستاذ لطفي شطارة والمحامية نيران سوقي ورئيس الدائرة الاقتصادية وسكرتير الامين العام.