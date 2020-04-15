المشهد العربي

الجعدي يُطالب بجعل الجنوب وقضيته فوق كل اعتبار (تفاصيل)

15 أبريل، 2020
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طالب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، بجعل الجنوب وقضيته فوق كل اعتبار.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “من كانت قضيته الجنوب فعليه أن يكون بمستوى القضية شرفًا ونزاهة وفضيلة، نحن في مرحلة نضال وعلينا أن نربط حجر على بطوننا”.

وأضاف: “هناك من يصطاد في الماء العكر مستغلاً بعض تصرفات الضعفاء واللصوص من ذوي ثقافة الفيد، ويحاول لصقها بالانتقالي للتشويه بقيادته وضربه سياسيًا”.

وأوضح: “فلا تكونوا ذلك الصيد واجعلوا الجنوب وقضيته فوق كل اعتبار، ومن شذ شذ في النار”.

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اعتبار الجعدي الجنوب بجعل تفاصيل فوق كل وقضيته يطالب

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