المشهد العربي
الجعدي يُطالب بجعل الجنوب وقضيته فوق كل اعتبار (تفاصيل)
طالب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، بجعل الجنوب وقضيته فوق كل اعتبار.
وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “من كانت قضيته الجنوب فعليه أن يكون بمستوى القضية شرفًا ونزاهة وفضيلة، نحن في مرحلة نضال وعلينا أن نربط حجر على بطوننا”.
وأضاف: “هناك من يصطاد في الماء العكر مستغلاً بعض تصرفات الضعفاء واللصوص من ذوي ثقافة الفيد، ويحاول لصقها بالانتقالي للتشويه بقيادته وضربه سياسيًا”.
وأوضح: “فلا تكونوا ذلك الصيد واجعلوا الجنوب وقضيته فوق كل اعتبار، ومن شذ شذ في النار”.
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