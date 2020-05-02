الجعيدي: الشرعية وادواتها تسعى لإطالة الحرب

4 مايو / خاص

شن الشاعر عبدالله الجعيدي هجومًا حادًا على قيادات حكومة الشرعية في اليمن، مؤكدًا أنهم يبحثون عن مصالحهم الذاتية فقط ولذلك يصارعون على إطالة الحرب.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” : “حكّام وأحزاب ووزاء ومسئوليي اليمن لا يبحثون عن مصلحة أحد كما يبحثون عن مصالحهم الذاتية فجميعهم لا يتصارعون على تحرير أو رفع معاناة أو ظلم عن كاهل وطن أو مواطن”.

وأضاف: “فصراعهم هو على إطالة الحرب والحصول على الأموال والمناصب التي لا يبحثون عن سواها حتى وأن كانوا محشورين داخل أحد الفنادق”.

