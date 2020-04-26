4 مايو

الجعيدي :على الرئيس هادي أن يدرك بأن العالم لن يقف معه ومع شرعيته البائسة ضد الانتقالي

26 أبريل، 2020
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اخبار وتقارير

الأحد – 26 أبريل 2020 – الساعة 06:38 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

وجه الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، رسالة نارية إلى الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي.
وقال الجعيدي في تغريدة عبر “تويتر” : “على الرئيس هادي أن يدرك بأن العالم لن يقف معه ومع شرعيته البائسة ضد المجلس الانتقالي ورجاله وهو الذي وضع يده بأيدي الإرهابيين وأعادهم ضمن قوّاته إلى محافظتي شبوة وأبين بعد أن قامت القوات الجنوبية التابعة للانتقالي بطردهم منها”.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن، مساء أمس السبت، حالة الطورائ والإدارة الذاتية لعموم محافظات الجنوب.


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