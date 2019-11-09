المشهد العربي

الجعيدي عن مليشيا الإخوان: حضرموت لن تقبل بالمرتزقة

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 7 ساعات
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عبر الشاعر عبدالله الجعيدي، عن ثقته في طرد مليشيا الإخوان الإرهابية من وادي حضرموت.

وقال الجعيدي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، اليوم الأحد، إنه: “كما تلفظ البحار أدرانها وأوساخها وأسماكها وأحيائها البحرية النافقة سوف يلفظ وادي حضرموت الخونة والمرتزقة والبيّاعين والعملاء والأذناب”.

ووصف هؤلاء بأنهم: “ارتفعت أصواتهم مؤخراً في الأقبية والسراديب والغرف المغلقة ومواقع التواصل الاجتماعي لا في الميادين والجهات”، مشددا على أن حضرموت طيّبة ولن تقبل بغير الطيب

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المشهد العربي

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