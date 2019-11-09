الجعيدي عن مليشيا الإخوان: حضرموت لن تقبل بالمرتزقة

عبر الشاعر عبدالله الجعيدي، عن ثقته في طرد مليشيا الإخوان الإرهابية من وادي حضرموت.

وقال الجعيدي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، اليوم الأحد، إنه: “كما تلفظ البحار أدرانها وأوساخها وأسماكها وأحيائها البحرية النافقة سوف يلفظ وادي حضرموت الخونة والمرتزقة والبيّاعين والعملاء والأذناب”.

ووصف هؤلاء بأنهم: “ارتفعت أصواتهم مؤخراً في الأقبية والسراديب والغرف المغلقة ومواقع التواصل الاجتماعي لا في الميادين والجهات”، مشددا على أن حضرموت طيّبة ولن تقبل بغير الطيب