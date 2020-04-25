الجعيدي: لا أحد يستطيع انتزاع قضية الجنوب من قلوب أبنائها

أكد الشاعر عبد الله الجعيدي، اليوم الجمعة، أن قضية الجنوب في قلوب كل أبناء الشعب الجنوبي.

وكتب الجعيدي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”قد يمنع القائد عيدروس الزُبيدي من العودة إلى الجنوب ولكن هل سيتم ترحيل شعب الجنوب الذي كل فرد فيه هو عيدروس الزُبيدي؟”.

وأضاف:”فالموضوع ليس شخص أو مكوّن وإنما وطن وشعب وقضية لا يستطيع أحد انتزاع الإيمان بها من قلوب أبناء الجنوب إلا إذا استطاع إن ينتزع من قلوبهم إيمانهم بربهم ونبيهم ودينهم”.