المشهد العربي

الجعيدي: لا أحد يستطيع انتزاع قضية الجنوب من قلوب أبنائها

25 أبريل، 2020
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أكد الشاعر عبد الله الجعيدي، اليوم الجمعة، أن قضية الجنوب في قلوب كل أبناء الشعب الجنوبي.

وكتب الجعيدي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”قد يمنع القائد عيدروس الزُبيدي من العودة إلى الجنوب ولكن هل سيتم ترحيل شعب الجنوب الذي كل فرد فيه هو عيدروس الزُبيدي؟”.

وأضاف:”فالموضوع ليس شخص أو مكوّن وإنما وطن وشعب وقضية لا يستطيع أحد انتزاع الإيمان بها من قلوب أبناء الجنوب إلا إذا استطاع إن ينتزع من قلوبهم إيمانهم بربهم ونبيهم ودينهم”.

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