الجعيدي: لا يمكن للشرعية أن تساهم في انجاح اتفاق الرياض

أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، أن الشرعية لا يمكنها أن تساهم في إنجاح إتفاق الرياض.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر‏، تابعها المشهد العربي: “‏لا يمكن للشرعية أن تساهم في إنجاح اتفاق الرياض الذي يدعو لمحاربة الفساد والدفع نحو التحرير وتشكيل حكومة من غير الملوثين”.

وتابع: “لا أحد في تلك الشرعية يرغب في إنهاء الفساد أو محاربة الحوثي وإنجاز التحرير أو يقبل بغير الملوثين”.

وتساءل: “هل يقضي المرء على نفسه بنفسه؟”.

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