المشهد العربي

الجعيدي: لا يمكن للشرعية أن تساهم في انجاح اتفاق الرياض

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 6 دقائق
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أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، أن الشرعية لا يمكنها أن تساهم في إنجاح إتفاق الرياض.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر‏، تابعها المشهد العربي: “‏لا يمكن للشرعية أن تساهم في إنجاح اتفاق الرياض الذي يدعو لمحاربة الفساد والدفع نحو التحرير وتشكيل حكومة من غير الملوثين”.

وتابع: “لا أحد في تلك الشرعية يرغب في إنهاء الفساد أو محاربة الحوثي وإنجاز التحرير أو يقبل بغير الملوثين”.

وتساءل: “هل يقضي المرء على نفسه بنفسه؟”.

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