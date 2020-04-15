المشهد العربي

الجعيدي لـ بعض الأطراف: عودوا لصوابكم والجنوب قادم

15 أبريل، 2020
0

قال الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، إن الجنوب قادم، مُطالبًا البعض بعدم المكابرة وسرعة العودة لصوابهم وأهلهم في الجنوب.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “نناشد كل جنوبي حتى وإن اختلف مع شعبه ووطنه عدم المكابرة وسرعة العودة إلى جادة الصواب وإلى حيث أهله. فمن يعود اليوم ليس كمن يعود غداً حيث لن يستقبله حينها سوى أطفاله وزوجته وبنظرة ازدراء تجعله يتمنى الموت على مشاهدتها في أعين من يحب. وعليه أن يدرك بأن الجنوب قادم أن عاد وأن لم يعد”.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأطراف الجعيدي بعض عودوا قادم لـ لصوابكم والجنوب

إقرا أيضا

Photo of استمرار تعليق الرحلات بكافة المطارات

استمرار تعليق الرحلات بكافة المطارات

15 أبريل، 2020
Photo of توزيع أكثر من ألف كرتون تمر بالمنصورة

توزيع أكثر من ألف كرتون تمر بالمنصورة

15 أبريل، 2020
Photo of بكلمات مُعادية للتحالف.. حفل مشبوه لإشهار الإنقاذ الجنوبي بلحج

بكلمات مُعادية للتحالف.. حفل مشبوه لإشهار الإنقاذ الجنوبي بلحج

15 أبريل، 2020
Photo of وسط اتهامات للإخوان.. محاولة اغتيال عضو مؤسسة الشيخ خليفة بسقطرى (صور)

وسط اتهامات للإخوان.. محاولة اغتيال عضو مؤسسة الشيخ خليفة بسقطرى (صور)

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق