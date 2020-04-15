الجعيدي لـ بعض الأطراف: عودوا لصوابكم والجنوب قادم

قال الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، إن الجنوب قادم، مُطالبًا البعض بعدم المكابرة وسرعة العودة لصوابهم وأهلهم في الجنوب.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “نناشد كل جنوبي حتى وإن اختلف مع شعبه ووطنه عدم المكابرة وسرعة العودة إلى جادة الصواب وإلى حيث أهله. فمن يعود اليوم ليس كمن يعود غداً حيث لن يستقبله حينها سوى أطفاله وزوجته وبنظرة ازدراء تجعله يتمنى الموت على مشاهدتها في أعين من يحب. وعليه أن يدرك بأن الجنوب قادم أن عاد وأن لم يعد”.