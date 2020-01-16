المشهد العربي

الجعيدي للجنوبيين: ليس لديكم سوى المجلس الانتقالي

16 يناير، 2020
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وجه الشاعر عبدالله الجعيدي، رسالة هامة إلى أبناء الجنوب العربي.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏يا جنوبيين: ليس لديكم سوى المجلس الانتقالي الذي أخذ على عاتقه مسئولية تحرير واستعادة دولة الجنوب”.

وتابع: “أما غيره من القوى والمكونات والشخصيات السياسية الجنوبية التاريخية وغير التاريخية التي باعت نفسها للشيطان بمبلغ تافه أو منصب أتفه فما هي إلا أدوات تتحكم فيها أحزاب وقوى سياسية يمنية”.

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