المشهد العربي

الجعيدي: لم يتبقى أمام إخوان اليمن سوى التلاعب بتنفيذ اتفاق الرياض

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 14 دقيقة
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قال الشاعر عبدالله الجعيدي، إنه لم يتبقى أمام إخوان اليمن وفاسدي حكومة الشرعية سوى التلاعب بتنفيد بنود اتفاق الرياض.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لم يتبقى أمام إخوان اليمن في حزب الإصلاح وفاسدي الشرعية سوى التلاعب بتنفيد بنود اتفاق الرياض الموقّع بين المجلس الانتقالي والشرعية وحرصهم الشديد على تنفيذ ما لم يتم الاتفاق عليه كعودة بعض الوزراء والمسئولين إلى عدن ممن لهم علاقات مشبوهة بالفساد والإرهاب وإثارتهم للفوضى والفتنة”.

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