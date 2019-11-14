الجعيدي: لهذا السبب.. يبتعد رواد الفنادق عن تلك التي تسكنها قيادات الشرعية

كشف الشاعر عبدالله الجعيدي، عن سبب نفور رواد الفنادق التي تسكنها قيادات الشرعية، منها.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏الفنادق التي ينزل بها أعضاء ومسئولي الشرعية وأحزابها ومكوناتها السياسية سرعان ما تتحول ردهاتها إلى أماكن يتم فيها البيع والشراء والمساومات والتكسّب المالي والوظيفي وكأنها أحد أزقّة باب اليمن أو صنعاء القديمة مما جعل روّاد تلك الفنادق ينفرون ويبتعدون عنها ويبحثون لهم عن فنادق أخرى”.