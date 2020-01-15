الجعيدي: هذا المصير الحتمي لمليشيات الإخوان

كشف الشاعر عبدالله الجعيدي، عن مصير مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية، بعد فسادهم وخيانتهم لشعبهم وللتحالف.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏بعد فسادهم وعمالتهم وخيانتهم وانبطاحهم ومتاجرتهم بالحرب وخذلانهم لشعوبهم وأوطانهم وللتحالف الذي وفّر لهم كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ دون تقديم ما يشفع لهم طوال سنوات الحرب الماضية”.

وتابع: “دنابيع الشرعية وفاسديها وإخوان الإرهاب سيصبحون في الشارع يجرون خلفهم أذيال الخزئ والعار وسواد الوجه”.