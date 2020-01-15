المشهد العربي

الجعيدي: هذا المصير الحتمي لمليشيات الإخوان

15 يناير، 2020
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كشف الشاعر عبدالله الجعيدي، عن مصير مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية، بعد فسادهم وخيانتهم لشعبهم وللتحالف.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏بعد فسادهم وعمالتهم وخيانتهم وانبطاحهم ومتاجرتهم بالحرب وخذلانهم لشعوبهم وأوطانهم وللتحالف الذي وفّر لهم كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ دون تقديم ما يشفع لهم طوال سنوات الحرب الماضية”.

وتابع: “دنابيع الشرعية وفاسديها وإخوان الإرهاب سيصبحون في الشارع يجرون خلفهم أذيال الخزئ والعار وسواد الوجه”.

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