المشهد العربي

الجعيدي يسخر مما يسمى بإقليم حضرموت والداعين له

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 11 دقيقة
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سخر الشاعر عبدالله الجعيدي، مما يسمى بإقليم حضرموت والداعين له.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏لا يقلق أحدكم بشأن الاجتماعات والدعوات لما يسمى بإقليم حضرموت الذي يروج له بعض ممن عرّتهم الأحداث ولفظتهم المرحلة وباتوا خارج اللعبة أو أوشكوا”.

وتابع: “ولكم أن تلقوا نظرة عليهم وأين سيصبحون بعد تنفيذ اتفاق الرياض الذي لجأوا بسببه إلى إثارة بعض المشاكل معتقدين أنها ستعيد لهم بعض مما فقدوه”.

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المشهد العربي

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