الجعيدي يسخر مما يسمى بإقليم حضرموت والداعين له

سخر الشاعر عبدالله الجعيدي، مما يسمى بإقليم حضرموت والداعين له.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏لا يقلق أحدكم بشأن الاجتماعات والدعوات لما يسمى بإقليم حضرموت الذي يروج له بعض ممن عرّتهم الأحداث ولفظتهم المرحلة وباتوا خارج اللعبة أو أوشكوا”.

وتابع: “ولكم أن تلقوا نظرة عليهم وأين سيصبحون بعد تنفيذ اتفاق الرياض الذي لجأوا بسببه إلى إثارة بعض المشاكل معتقدين أنها ستعيد لهم بعض مما فقدوه”.