المشهد العربي

الجعيدي يشن أعنف هجوم على الشرعية (تفاصيل)

11 أبريل، 2020
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شن الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، هجومًا حادًا على حكومة الشرعية في اليمن، مؤكدًا أنهم يبحثون عن تحقيق مصالحهم الخاصة فقط.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “أفيدونا.. هل نحن ملزومون بدعم الشرعية أو عدم مهاجمتها إذا كانت تتكون من مجموعة كبيرة من الفاسدين واللصوص والمتسلّقين وتجار الحرب والدين وأنصاف المتعلمين الذين لا هم لهم سوى البحث عن تحقيق مصالحهم الخاصة ولا يمكن لهم أن يقدموا شيئاً لوطن أو مواطن كما هو حال الشرعية اليمنية”.

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