الجعيدي يصدم إخوان اليمن.. ويؤكد: جميع رهاناتهم سقطت

قال الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، إن رهانات إخوان اليمن سقطت بشأن محافظة أبين، مشيرًا إلى أن الحرب أصبحت بين إخوان اليمن والتنظيمات الإرهابية والجنوبيين وفي مقدمتهم أبناء أبين.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لقد سقطت رهاناتهم وجاءتهم الإجابة من أبين: أبناء محافظة أبين الإباء والشموخ يقولون وبصوت واحد: أن الحرب هي بين إخوان اليمن في حزب الإصلاح اليمني وتنظيمي القاعدة وداعش وكل أعداء الجنوب من جهة وبيننا كجنوبيين وفي مقدمتهم أبناء أبين من جهة أخرى”.