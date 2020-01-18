المشهد العربي

الجعيدي يهاجم إخوان اليمن: هؤلاء من يفترض أن تسحب منهم الأسلحة

18 يناير، 2020
0

شن الشاعر عبدالله الجعيدي، هجوما لاذعا إلى مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏من يفترض أن تسحب منهم الأسلحة الثقيلة والخفيفة هم خونة ومرتزقة ومنبطحي الشرعية وإخوان اليمن في حزب الإصلاح ودواعش ونهّابة إمارة مأرب وذلك قبل أن يقوموا ببيعها في الأسواق أو تسليمها إلى جماعة الحوثي أو توجيهها إلى صدور الشرفاء في الجنوب والمملكة والتحالف فذلك هو ما عودونا عليه”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أن إخوان الأسلحة الجعيدي اليمن تسحب من منهم هؤلاء يفترض يهاجم

إقرا أيضا

Photo of قيادي بـ حزام لودر ينجو من مخطط إخواني لاغتياله

قيادي بـ حزام لودر ينجو من مخطط إخواني لاغتياله

18 يناير، 2020
Photo of اشتباكات مسلحة في الممدارة

اشتباكات مسلحة في الممدارة

18 يناير، 2020
Photo of منخفض مداري يطل على الجنوب.. تعرف على موعده

منخفض مداري يطل على الجنوب.. تعرف على موعده

18 يناير، 2020
Photo of العيسائي يدعو أبناء الجنوب لهذا الشيء

العيسائي يدعو أبناء الجنوب لهذا الشيء

18 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق