الجعيدي يهاجم إخوان اليمن: هؤلاء من يفترض أن تسحب منهم الأسلحة

شن الشاعر عبدالله الجعيدي، هجوما لاذعا إلى مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏من يفترض أن تسحب منهم الأسلحة الثقيلة والخفيفة هم خونة ومرتزقة ومنبطحي الشرعية وإخوان اليمن في حزب الإصلاح ودواعش ونهّابة إمارة مأرب وذلك قبل أن يقوموا ببيعها في الأسواق أو تسليمها إلى جماعة الحوثي أو توجيهها إلى صدور الشرفاء في الجنوب والمملكة والتحالف فذلك هو ما عودونا عليه”.