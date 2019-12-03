عدن تايم

الجفري يطلع على جهود لواء حماية المنشئات الحكومية بعدن

3 ديسمبر، 2019
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قام صباح اليوم الثلاثاء قائد المقاومة الجنوبية رئيس حلف قبائل شبوة الشيخ عبدالعزيز الجفري بزيارة إلى معسكر لواء حماية المنشآت الحكومية في العاصمة عدن.

وعند وصول الشيخ عبدالعزيز الجفري إلى معسكر الصولبان مقر قيادة لواء حماية المنشآت الحكومية كان في استقباله العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد اللواء وعدد من ضباط اللواء.

وخلال الزيارة اطلع قائد المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة الشيخ عبدالعزيز الجفري على المهام الكبيرة التي يقوم بها لواء حماية المنشآت الحكومية.

وأشاد الجفري بما يقوم به لواء حماية المنشآت الحكومية مؤكدا على أنه أحد أعمدة الوطن الأمنية والعسكرية مشددا على ضرورة النهوض بمستوى العمل الأمني بشكل عام للوصول إلى الرضى من قبل المواطنين.

من جانبه أكد العميد أحمد بن عفيف أن لواء حماية المنشآت الحكومية يضطلع بأدوار كبيرة وهامة تسهم بشكل مباشر في تطبيع الأوضاع في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن لواء حماية المنشآت بصدد استلام العديد من المؤسسات والمرافق الحكومية تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.

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