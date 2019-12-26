الجماع في المنام تفسير رؤية الجماع في الحلم ، تفسير حلم النكاح في المنام من خلال كتب التفسير للإمام الصادق أو لابن سيرين او للنابلسي او لابن شاهين او لابن كثير للمرأة العزباء او المتزوجة او الحامل او المطلقة حيث يدل الجماع او الجماعة في المنام على بلوغ المراد وعلى تقلد سلطة أو ولاية وسوف نوضح ذلك بالتفصيل تفسير رؤية الجماع في المنام.

حلم الجماع لابن سيرين

من تفسير بن سيرين وإبن شاهين إذا رأى الرجل أنه تزوج بإمرأة وكان متزوج فهذا يدل على جاه وسلطان أو ترقية.

إذا رأى الرجل أنه تزوج بعشر نساء وكان متزوج في الحقيقة كان هذا صالح له ويدل على كثرة الخير .

قال القيرواني إذا رأى الرجل أنه يتزوج من إمرأة جميلة حصل على سلطان وولاية بقدر جمال المرأة .

تفسير حلم الجماع للعزباء

رؤية الفتاة أن شخص يجامعها وهي سعيدة بذلك فقد يدل على إقتراب زواجها وستكون سعيدة في زواجها.

تفسير حلم الجماع للمتزوجة

من تفسير بن سيرين أن نكاح المحارم يدل على قطع صلة الرحم وعلى العلاقات السيئة.

من تفسير بن سيرين في عقد نكاح المرأة إذا كان العاقد مريض دل على موته وإذا كان سليم معافي دل على عقد على سلطان وذلك في حالة ما كانت المرأة مجهولة.

إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تزوجت رجل ميت ودخل بيتها دل على نقصان في مالها ومتاعها وإذا دخلت في دار مجهولة أو دار الميت دل على موتها.

ودخل بيتها دل على نقصان في مالها ومتاعها وإذا دخلت في دار مجهولة أو دار الميت دل على موتها. نكاح الميت للزوجة المريضة يدل على وفاتها وإذا كانت معافية في بدنها ولكن يوجد مريض في بيتها دل على موته وقد قيل يصيبها خير من مصدر لا ترجوه..

تفسير حلم الجماع للحامل

إذا رآت الحامل أن رجل معروف يجامعها دل على إقتراب موعد الولادة ورؤية رجل غريب يجامعها دليل على تحسن أحوالهم المعيشية وترقية زوجها في العمل.

تفسير حلم الجماع للمطلقة والأرملة

إذا رآت المرأة المتزوجة أن طليقها يجامعها بشهوة وهي تتلذذ بذلك دل على عودتها إليه وإذا لم تشعر بلذة في الجماع فقد يدل على عدم عودتها له.

تفسير الحلم بالجماع للمتزوجه مع زوجها

رؤية جماع الزوج لزوجته من الخلف يدل على ضياع حقوقها وعلى ظلمه لها.

يدل على ضياع حقوقها وعلى ظلمه لها. رؤية نكاح الزوج لزوجتة في منام الزوجة يدل على بلوغ الأماني وتحقيق أمنية.

من رأت زوجها يجامعها في المنام للحامل

ورؤية الحامل أن زوجها يجامعها يدل على الترابط القوي بينهما وعلى المودة والحب.

تفسير الحلم بالجماع مع رجل غريب للعزباء

قال الإمام شهاب الدين المقدسي رؤية المرأة في المنام للرجل تدل على الدنيا ورؤيا الرجل في منام المرأة تدل على الدنيا فإذا تزوجت رجل قبيح دل على عثرات وعقبات ونقص في دنياها.

ورآت إمرأة أنها تزوجت برجل قبيح فقيل لها سيحدث نكد وكرب في حياتك.

إذا رأت الفتاة أنها تتزوج ورأت مراسم الزواج والعريس فيدل على زواجها من شخص تحبه.

تفسير حلم مجامعة الام لابنها

من تفسير بن سيرين أن الوطء يدل على المنافع وبلوغ المراد ومن تفسير النابلسى النكاح يدل على تقلد ولاية أو حكم ويدل على إصابة خير كثير.

تفسير حلم رفض الزوج للجماع

من تفسير ابن شاهين أن إذا رأى الرجل أنه يجامع زوجته شعر بلذة في ذلك فيدل على السعادة والإستقرار وإذا لم يشعر بلذة دل على التعاسة الزوجية وكثرة المشاكل.

تفسير الحلم بالجماع مع شخص معروف

إذا رآى الرجل أنه يقبل إمرأة جميلة مزينة أو يضاجعها فإنه يتزوج إمرأة كانت متزوجة قبل ذلك ويستفيد منها بمال ونحوه.

تفسير الحلم بالجماع مع غير الزوج

من تفسير بن سيرين إذا تزوجت المرأة غير زوجها كان هذا نفع لها ولأهل بيتها ولزوجها كصناعة أو تجارة أو صانع يخدم زوجها ويعمل له.

تفسير حلم مجامعة الزوج لزوجته

إذا رأى الرجل أنه يجامع زوجته بحب دل على تحقيق أهدافه في الحياة وعلى العلاقات العائلية الناجحة.

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