الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين بعدن تكرم الشيخ “السليماني”

نظمت الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين بالعاصمة عدن حفلاً بمناسبة مرور عام على تأسيسها صباح اليوم السبت الموافق ١٨ يناير 2020م. حضر الحفل رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي م/ شبوة الشيخ علي محسن السليماني ورئيس الجمعية الاستاذ هشام الصوفي والاخ رياض درويش رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية الشيخ عثمان وعدد من الشخصيات الاجتماعية في المديرية وأعضاء الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين . وقد تضمن برنامج الحفل الذي أقيم في مدرسة نور حيدرة بالشيخ عثمان عددا من الكلمات التي أشادت بدور الجمعية العامة واهميتها في حياة المتقاعدين المدنيين للدفاع عن حقوقهم واستردادها والمعاناة التي يمربها المتقاعدين. استفتحت الحفل بكلمة للأستاذة / أنيسة طربوش كلمة المتقاعدين والتي أستعرضت فيها مسيرة الجمعية العامة .واختتمت كلمتها بأن لا ممثل للمتقاعدين غير الجمعية العامة التي لن نرضى عنها بديلا. ثم تلاها المتقاعد الأخ / علي جعفر بكلمة مختصرة اشاد فيها بدور الهيئة الإدارية ورئيسها في صمودهم ونضالهم للدفاع عن حق المتقاعد. بعد ذلك أعطيت الكلمة للشيخ علي محسن السليماني رئيس المجلس الانتقالي شبوة والذي أشاد بتاسيس جمعية المتقاعدين المدنيين وذلك لمتابعة وحفظ حقوق المتقاعدين الذين افنو شبابهم وأعمارهم في خدمة الوطن.داعيا الجهات المختصة إعطاء هذا الشريحة الاهتمام الخاص .وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي يولي اهتمام بكافة شرائح المجتمع لينالوا حقوقهم المشروعة. ثم إستعرض بعد ذلك الأخ رئيس الجمعية مسيرة الجمعية العامة منذ لحظة نأشتها حتى اليوم وإوضح تلك الموامرات والدسائس التي حاولت أن تقف في طريق الجمعية العامة التي دسنا عليها جميعنا وتم النجاح في إنشاء فرعين للجمعية العامة بالمكلا وشبوة وأكد ان الجمعية العامة ستستمر في فتح فروع لها بكل من سئيون والمهرة وسقطرى في خلال الأيام والأسابيع القادمة وكل هذه التحركات بدعم ذاتي من الأعضاء ولم تستلم الجمعية أي دعم مادي من أي جهة كانت حتى يومنا هذايوم حفلنا . وأستعرض أهداف الجمعية العامة للمتقاعدين التي يرتفع منسوبها وفقا والمتغيرات على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي .ثم أختتم حديثة بطلب المصادقة على منح العضوية الشرفية للأستاذة / أشواق طة مديره مدرسة الفقيدة نور حيدر لما قدمته من خدمات وتسهيلات للجمعية العامة وتمت المصادقة. ثم وزعت شهادتي تكريم لكل من الشيخ علي محسن السليماني لوقوفة مع الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين عند إنشاء فرعنا بمحافظة شبوة . وكذا شهادة شكر وتقدير للأستاذة الصحفية/ نادرة عبدالقدوس عبدالخالق لدورها في نشر معانات المتقاعدين المدنيين. واختتم حفلنا بكلمة راعية الحفل الإستاذة / أشواق طة .بعدها تم قطع تورته الحفل وتوزيعها. وكما بدأ حفلنا بالإفراج والبهجة اختتم بالحب والصمود والتصميم على إسترداد حقوقنا وانا لفاعلون .