اخبار السودان اليوم

الجمع بين صلاة المغرب والعشاء يثير جدلاً بمسجد علي الحلبي بالجريف غرب بالخرطوم

10 أبريل، 2020
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الجمع بين صلاة المغرب والعشاء يثير جدلاً بمسجد علي الحلبي بالجريف غرب بالخرطوم

اخبار السودان اليوم:

تفاجأ عدد من المصلين بمسجد علي الحلبي بالجريف غرب بالخرطوم بجمع صلاتي المغرب والعشاء.

وأثارت الخطوة التي قامت بها لجنة المسجد بين المصلين الذين يرى بعضهم أنّه ليست هناك أسباب مقنعة أو عذر شرعي للجمع، فيما استندت لجنة المسجد على فتوى قدّمها الشيخ عبد الحي يوسف بجواز الجمع.

وأكّد أحد أعضاء لجنة المسجد بحسب صحيفة المواكب الصادرة اليوم”الجمعة”، أنّ الفتوى عرضت على المصلين للموافقة أو الرفض فوافق معظمهم.

وأضاف” هناك أكثر من”120″ مسجدًا بالخرطوم وافق على الجمع”.

وعزا ذلك إلى منع التجمّعات والتحوطات من جائحة كورونا، وتطبيق قانون حظر التجوال الذي صدر مؤخرًا.

ومن ناحية أخرى، رفض نصر الدين العجب أحد مصلي المسجد الفتوى التي تجيز الجميع، لافتًا إلى أنّه لا يوجد عذر يؤكّد جمع الصلاة، طالبًا من لجنة المسجد التقصي في مثل هذه الأمور الدينية حتى لا يقع المصلون في حرجٍ.

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الجمع الحلبي المغرب بالجريف بالخرطوم بمسجد بين جدلا صلاة علي غرب والعشاء يثير

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