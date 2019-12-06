الجنرال الأحمر  يغادر مملكة أسبانيا 

غادر نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الاحمر اليوم مملكة أسبانيا، بعد ترؤسه لوفد اليمن في مؤتمر المناخ العالمي (COP 25) .

وأجرى نائب الرئيس خلال الزيارة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش، كما التقى ملك اسبانيا فيليب السادس وعدداً من رؤساء الوفود والبعثات المشاركة في المؤتمر.

وودع نائب الرئيس خلال مغادرته قاعدة توريغون الجوية بالعاصمة الاسبانية مدريد، القائم بأعمال رئيس بعثة اليمن في مدريد محمد معوضه وأعضاء البعثة.