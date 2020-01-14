الجنوب متنوع بمكوناته السياسية وننشد السلام

التقى وفد من رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري صباح اليوم الثلاثاء بمقر المبعوث الدولي بالعاصمة عدن الوفد الاوربي الرفيع المستوى المتواجد حاليا بعدن في زيارة رسمية .

وضم وفد المجلس الاعلى للحراك الثوري الاخوة عبدالناصر الشيخ رئيس الهيئة الاستشارية برئاسة المجلس الاعلى والدكتورة سلوى بريك والمحامي ارسلان السقاف عضوا رئاسة المجلس الاعلى وخلدون السباعي عضو رئاسة مجلس الحراك الثوري بالعاصمة عدن رئيس مجلس الحراك الثوري بمديرية المعلا .

وضم الوفد الاوربي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جراندبيرج وسفيري فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفي ونائب رئيس البعثة الأوروبية ريكاردو فيلا .

وفي مستهل اللقاء نقل رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى للحراك الثوري تحيات رئيس المجلس الاعلى الاستاذ فؤاد راشد للوفد متمنيا للوفد زيارة ناجحة تتلمس الوقائع على الارض .

واكد المتحدثون عن المجلس الاعلى في اللقاء على تنوع الجنوب الايجابي بمكوناته السياسية وعدم صهرها في كيان واحد معبرين عن الامل في توحيدها في المستقبل مشيدين بمنتدى بروكسل للتوافق الجنوبي الذي رعاه المعهد الاوربي للسلام في شهر ديمسبر من العام الماضي وكان خطوة مهمة لجمع الجنوبيين وتوحيد صفهم مشجعين على الاستمرار في اعداد اللقاء القادم كمحطة اساسية لبلورة افكار التوافق والمبادئ والاعلان عنها عبر توحيد المكونات في اداة سياسية موحدة .

واكد المتحدثون على اهمية تنفيذ اتفاق الرياض في جزئيه العسكري والامني لانهاء حالة التعدد العسكري والامني الموزع بين التحالف والشرعية وادواتهم وما ادى ذلك لتناحر في اغسطس وما سبقه بيناير وادت تداعياته في محافظات الجنوب الى تدهور الخدمات العامة بل عدمها وانفلات في الامن واقتتال لا طائل منه وازهقت عنوة الارواح الجنوبية البريئة في مشاريع تتخذ الجنوب غطاءا داعين الى تدخل حقيقي لوقف الاحتقان والاقتتال الذي ادى لاحداث شرخ اجتماعي جنوبي كبير .

واكد الثوري انه ككيان سياسي يرفض العنف ويؤمن باستعادة دولة الجنوب كخط استراتيجي لنضاله ولا حياد عن ذلك حتى انجازه ويرى ان ماحدث خلال تلك المعارك ادى الى اضعاف القضية الجنوبية لكن لم ينهها وحاول وأد مشروع التصالح والتسامح الذي تبناه الحراك الجنوبي عند انطلاقته .

وتناول اللقاء بشفافية وطرح وطني مسؤول رؤية المجلس الاعلى في احلال السلام الدائم وحق شعب الحنوب في تقرير مصيره باعتبار القضية الجنوبية هي المفتاح للازمة واي حلول بعيدة عن جوهر مطالب الجنوبيين لن يحقق لها النجاح .

من جانبه حمل رئيس الوفد الاوربي هانز جراندبيرج تحياته الشخصية لرئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري الاستاذ فؤاد راشد مؤكدا على اهمية اللقاء مع كل المكونات السياسية اليمنية والجنوبية بما يؤدي الى ايجاد جسور من التفاهم تفضي لاحلال السلام .