المشهد العربي

الجنوب يتصدى لفوضى الإخوان شعبياً وعسكرياً (ملف)

24 أبريل، 2020
0

استمرت مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في محاولاتها لإحداث حالة من الفوضى في الجنوب، غير أن الأسبوع الماضي كان شاهداً على جملة من التحركات الشعبية والعسكرية من قبل أبناء الجنوب بما ضاعف من صعوبات تطبيق مشروع الإخوان وقطر وتركيا.

وعملت القيادة الجنوبية على تحصين العاصمة عدن من أي استهداف، وضمن أحدث هذه الجهود، تفقّدت قيادات الأجهزة الأمنية، في العاصمة عدن، قوات القطاع الثامن، بمديرية الشيخ، للوقوف على جاهزية الضباط والأفراد، كما ناقشت الأفراد في المستجدات على الساحة الأمنية بالعاصمة عدن.

وعلى المستوى الشعبي اندلعت موجة من الغضب في وجه المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية، نفّذها مواطنو محافظة أرخبيل سقطرى الذين يتعرضون لمؤامرة إخوانية خبيثة، ونظم متظاهرون احتجاجات ومسيرات غاضبة في أرخبيل سقطرى، والتي تندد بما تقوم به سلطة مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في المحافظة.

“المشهد العربي” يقدم لقرائه ملفاً يتضمن أبرز تحركات الشرعية التصعيدية بحق أبناء الجنوب خلال الأسبوع الماضي، وكذلك رد أبناء الجنوب على تلك التحركات والتي شهدت حملات القمع والاعتقالات والمطاردات بحق قيادات المجلس الانتقالي والضباط الأمنيين التابعين للقوات الجنوبية، ومحاولات خنق المواطنين عبر إغلاق المصالح العامة من قبل هذه المليشيات:

https://almashhadalaraby.com/news/177898#

https://almashhadalaraby.com/news/177988#

https://almashhadalaraby.com/news/178138#

https://almashhadalaraby.com/news/178149#

https://almashhadalaraby.com/news/178546#

https://almashhadalaraby.com/news/178676#

https://almashhadalaraby.com/news/177177#

https://almashhadalaraby.com/news/177597#

https://almashhadalaraby.com/news/177957#

https://almashhadalaraby.com/news/178018#

https://almashhadalaraby.com/news/178138#

https://almashhadalaraby.com/news/178305#

https://almashhadalaraby.com/news/178335#

https://almashhadalaraby.com/amp/178434#

https://almashhadalaraby.com/news/178528#

https://almashhadalaraby.com/news/178662#

https://almashhadalaraby.com/news/178759#

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإخوان الجنوب شعبيا لفوضى ملف وعسكريا يتصدى

إقرا أيضا

Photo of بدء 3 مشاريع تنموية في ساحل حضرموت

بدء 3 مشاريع تنموية في ساحل حضرموت

24 أبريل، 2020
Photo of الجعيدي مُهاجمًا الشرعية: العاصمة عدن ليست بحاجة لإرهابيين أو فاسدين

الجعيدي مُهاجمًا الشرعية: العاصمة عدن ليست بحاجة لإرهابيين أو فاسدين

24 أبريل، 2020
Photo of غارة على مليشيا الحوثي في ثرة

غارة على مليشيا الحوثي في ثرة

24 أبريل، 2020
Photo of التحالف العربي يمد هدنته شهرا إضافيا

التحالف العربي يمد هدنته شهرا إضافيا

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق