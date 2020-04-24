الجنوب يتصدى لفوضى الإخوان شعبياً وعسكرياً (ملف)

استمرت مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في محاولاتها لإحداث حالة من الفوضى في الجنوب، غير أن الأسبوع الماضي كان شاهداً على جملة من التحركات الشعبية والعسكرية من قبل أبناء الجنوب بما ضاعف من صعوبات تطبيق مشروع الإخوان وقطر وتركيا.

وعملت القيادة الجنوبية على تحصين العاصمة عدن من أي استهداف، وضمن أحدث هذه الجهود، تفقّدت قيادات الأجهزة الأمنية، في العاصمة عدن، قوات القطاع الثامن، بمديرية الشيخ، للوقوف على جاهزية الضباط والأفراد، كما ناقشت الأفراد في المستجدات على الساحة الأمنية بالعاصمة عدن.

وعلى المستوى الشعبي اندلعت موجة من الغضب في وجه المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية، نفّذها مواطنو محافظة أرخبيل سقطرى الذين يتعرضون لمؤامرة إخوانية خبيثة، ونظم متظاهرون احتجاجات ومسيرات غاضبة في أرخبيل سقطرى، والتي تندد بما تقوم به سلطة مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في المحافظة.

“المشهد العربي” يقدم لقرائه ملفاً يتضمن أبرز تحركات الشرعية التصعيدية بحق أبناء الجنوب خلال الأسبوع الماضي، وكذلك رد أبناء الجنوب على تلك التحركات والتي شهدت حملات القمع والاعتقالات والمطاردات بحق قيادات المجلس الانتقالي والضباط الأمنيين التابعين للقوات الجنوبية، ومحاولات خنق المواطنين عبر إغلاق المصالح العامة من قبل هذه المليشيات:

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