عدن الغد

الجنيدي وباعزب يشاركان أبناء جيشان أثناء مناقشة رسالة الماجستير للطالب مبارك بازقامة

19 يناير، 2020
0
الجنيدي وباعزب يشاركان أبناء جيشان أثناء مناقشة رسالة الماجستير للطالب مبارك بازقامة

شارك الاخوة وكيل محافظة ابين الاستاذ حسين الجنيدي والدكتور ياسر باعزب مدير عام مكتب الإعلام محافظة ابين صباح اليوم السبت بكلية التربية عدن مناقشة الرسالة العلنية الموسومة ب( تقدير بعض المعادن ومضادات التاكسد في بعض الخضروات المزروعة بدلتا تبن محافظة لحج ) للطالب مبارك صالح مساعد بازقامة والتي حصل من خلال هذه الرسالة على درجة الماجستير .
حيث عبر آل بازقامة عن جزيل شكرهم وتقديرهم للاخوين الجنيدي وباعزب اللذان شاركا معهم هذه الفرحة التي انتظرتها مديرية جيشان وتمت بحمد الله .
*من يونس بازقامة

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبناء أثناء الجنيدي الماجستير بازقامة جيشان رسالة للطالب مبارك مناقشة وباعزب يشاركان

إقرا أيضا

Photo of 10 آلاف الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا خلال العام المنصرم 2019 «تقرير »

10 آلاف الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا خلال العام المنصرم 2019 «تقرير »

19 يناير، 2020
Photo of القائم بأعمال محافظ عدن يتفقد العمل في تركيب المحول الكهربائي بحقل بئر أحمد المائي في مديرية البريقة

القائم بأعمال محافظ عدن يتفقد العمل في تركيب المحول الكهربائي بحقل بئر أحمد المائي في مديرية البريقة

19 يناير، 2020
Photo of الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين بعدن تكرم الشيخ “السليماني”

الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين بعدن تكرم الشيخ “السليماني”

19 يناير، 2020
Photo of تعز : جندي يطلق النار على سائق باص وهذه التفاصيل

تعز : جندي يطلق النار على سائق باص وهذه التفاصيل

19 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق