الجنيدي وباعزب يشاركان أبناء جيشان أثناء مناقشة رسالة الماجستير للطالب مبارك بازقامة

شارك الاخوة وكيل محافظة ابين الاستاذ حسين الجنيدي والدكتور ياسر باعزب مدير عام مكتب الإعلام محافظة ابين صباح اليوم السبت بكلية التربية عدن مناقشة الرسالة العلنية الموسومة ب( تقدير بعض المعادن ومضادات التاكسد في بعض الخضروات المزروعة بدلتا تبن محافظة لحج ) للطالب مبارك صالح مساعد بازقامة والتي حصل من خلال هذه الرسالة على درجة الماجستير .

حيث عبر آل بازقامة عن جزيل شكرهم وتقديرهم للاخوين الجنيدي وباعزب اللذان شاركا معهم هذه الفرحة التي انتظرتها مديرية جيشان وتمت بحمد الله .

*من يونس بازقامة