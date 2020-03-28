الجهات الأمنية تنفذ حملات للتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بعدن

بدأت بعض مراكز الشرطة بالعاصمة عدن، في مراقبة تنفيذ الإجراءات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” المُستجد.

ونفذت الجهات الأمنية حملات استهدفت أصحاب المطاعم والأفران والمحلات التجارية، للتأكد من اتخاذهم للتدابير الوقائية اللازمة.

وألزمت قوات الأمن، مديري المطاعم والأفران بإيقاف تقديم الطلبات المحلية، والاكتفاء بتقديم الوجبات السفري، ومنع أي تجمعات أثناء تقديم الخدمات للمواطنين.

ووقفت شرطة القاهرة على الإجراءات المتخذة من المطاعم والأفران في القاهرة والشيخ عثمان والمنصورة.

وطالبت الجهات الأمنية، المواطنين البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة؛ حفاظاً على سلامتهم من الوباء.