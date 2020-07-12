الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج يستعرض جملة من الانشطة في لقاء مع محافظ المحافطة

التقى صباح اليوم محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بقيادة وموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة .

وخلال اللقاء تم الترحم على روح الفقيد يحيى ثابت اليهري المدير العام السابق لفرع الجهاز بلحج والذي توفي اواخر شهر رمضان.

و استمع المحافظ إلى شرح مقدم من مدير عام فرع الجهاز الجديد بلحج عبدالباسط ثابت أحمد الشعبي .حيث استعرض جملة المهام والأنشطة الذي ينفذها الفرع .

وقال عبدالباسط الشعبي ان الجهاز سيكون سندا لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة في محاربة الفساد وكشف الاختلالات بالمحافظة .

موضحا بأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج يعمل وفق برنامج سنوي في عموم مكاتب الوزارات بالمحافظة .وخاصة في المرافق ذات الطابع الخدمي المرتبط بحياة المواطنين مثل المستشفيات والكهرباء والمياه والتعليم وغيرها من المرافق .

وقال الشعبي : نحن نواجه صعوبات عدة أبرزها :

الانقطاعات المستمرة والمتواصلة للكهرباء .

وعدم تقديم السجلات والوثائق المطلوبة من بعض المرافق في المواعيد المحددة .منا يعرقل عمل الجهاز في تنفيذ المهام المناطة به في الموعد المحدد .

وقدم مدير عام الجهاز المركزي بالمحافظة شكره للمحافظ على هذه الزيارة والذي تشكل حافزا ودافع قوى للمضي قدما نحو العمل المثابر والؤوب من قبل الجميع .