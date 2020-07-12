عدن تايم

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج يستعرض جملة من الانشطة في لقاء مع محافظ المحافطة

12 يوليو، 2020
0

التقى صباح اليوم محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بقيادة وموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة .

وخلال اللقاء تم الترحم على روح الفقيد يحيى ثابت اليهري المدير العام السابق لفرع الجهاز بلحج والذي توفي اواخر شهر رمضان.

و استمع المحافظ إلى شرح مقدم من مدير عام فرع الجهاز الجديد بلحج عبدالباسط ثابت أحمد الشعبي .حيث استعرض جملة المهام والأنشطة الذي ينفذها الفرع .

وقال عبدالباسط الشعبي ان الجهاز سيكون سندا لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة في محاربة الفساد وكشف الاختلالات بالمحافظة .

موضحا بأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج يعمل وفق برنامج سنوي في عموم مكاتب الوزارات بالمحافظة .وخاصة في المرافق ذات الطابع الخدمي المرتبط بحياة المواطنين مثل المستشفيات والكهرباء والمياه والتعليم وغيرها من المرافق .

وقال الشعبي : نحن نواجه صعوبات عدة أبرزها :
الانقطاعات المستمرة والمتواصلة للكهرباء .
وعدم تقديم السجلات والوثائق المطلوبة من بعض المرافق في المواعيد المحددة .منا يعرقل عمل الجهاز في تنفيذ المهام المناطة به في الموعد المحدد .

وقدم مدير عام الجهاز المركزي بالمحافظة شكره للمحافظ على هذه الزيارة والذي تشكل حافزا ودافع قوى للمضي قدما نحو العمل المثابر والؤوب من قبل الجميع .

Advertisement

Related posts:

  1. العشرات من موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ينفذون وقفة احتجاجية للتنديد بالفساد في الجهاز
  2. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يطلب توضيحا من محافظ عدن
  3. وفاة مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج
  4. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعين مديرا له في لحج
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of تأييد واسع لحملة شعبية في حضرموت لمحاسبة وزير خارجية الشرعية

تأييد واسع لحملة شعبية في حضرموت لمحاسبة وزير خارجية الشرعية

12 يوليو، 2020
Photo of جهود إماراتية لإيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية بسقطرى

جهود إماراتية لإيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية بسقطرى

12 يوليو، 2020
Photo of بالصور.. عرض للجيش الجنوبي امام التحالف في عدن

بالصور.. عرض للجيش الجنوبي امام التحالف في عدن

12 يوليو، 2020
Photo of قتل مواطن يتسبب باشتباكات قبلية بشبوة

قتل مواطن يتسبب باشتباكات قبلية بشبوة

12 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق