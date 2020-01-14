الجوازات السعودية تعلن عن خدمة جديدة

قالت المديرية العامة للجوازات أنها سهلت الإجراءات مع خدمة التفويض الإلكتروني، حيث يمكن تفوض أي شخص يحمل الهوية الوطنية، ولديه حساب في أبشر لمراجعة الجوازات وإتمام المعاملات نيابة عن شخص آخر في وقت انشغالك.

وأوضحت الجوازات ، إن خطوات التفويض الإلكتروني تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “خدماتي” ثم إدارة التفويض وبعدها اختيار تفويض مراجعة قطاع.

وأشارت الجوازات إلى أنه بعد ذلك يتم البدء بالخدمة وكتابة بيانات المفوض له، ولكن يجب التأكد من البيانات، ثم كتابة رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف الجوال للشخص، ثم يظهر الرقم المرجعي ويظهر في هاتف الشخص المُفوض له ليتم ضغط “قبول”.