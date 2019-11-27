الجوازات اليمنية في تعز تبشر اليمنيين





اكد مدير عام فرع مصلحة الهجرة و الجوازات عقيد دكتور/ منصور العبدلي انه تم اقرار اليات جديدة بهدف التخفيف من الازحام والضغط الحاصل في يوم حجز المواعيد (والتي برزت بشكل اكبر يوم السبت الماضي) اضافة الى تسهيلات اخرى للمواطنين تمثلت بالاتي:

1- تمديد الوقت المخصص لحجز مواعيد المعاملات بحيث سيستمر بشكل متواصل من الساعة الرابعة عصراً حتي السادسة مساءً خلال ايام الدوام.



2-اعفاء شرط حضور الشخص بنفسه لحجز الموعد بحيث اصبح بامكانه حجز الموعد عن طريق احد اقاربه او معاريفه عن طريق احضار الوثائق الاصل وحجز الموعد على أن يحضر الشخص المعني في يومه المحدد للمعاملة بوثائقه الاصل المطلوبة ليستكمل اجراءاته بكل سلاسة ويسر…

وقال العبدلي إن اقرار هذه الاجراءت ياتي في اطار الجهود التي تبذلها قيادة الفرع وكادرة العامل كحلول للاشكاليات التي تبرز اثناء العمل في ضل الضغط والاقبال المتزايد والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومحافظة تعز بشكل خاص بهدف تطوير الاداء وتخفيف العبئ على المواطن

ودعى العبدلي الاخوة المواطنين لحماية انفسهم من الابتزاز من خلال مباشرة معاملاتهم بانفسهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة وعدم الانجرار وراء السماسرة حيث ان ادارة الفرع تعمل بشكل مستمر لتطوير الاليات واعتماد التسهيلات الممكنة بشكل مستمر التزاما منها بمسؤليتها في تقديم الخدمة بشكل افضل وحماية المواطنين من الابتزاز بكل امكانياتها وصلاحياتها المتاحة رغم الضغط الحاصل والوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد متمنياً من الاخوة المواطنين التعاون اللازم والحرص على حقوقهم في الحصول على جواز السفر وعدم القبول او التعاطي مع اي ابتزاز او سمسرة قد يتعرضون لها من قبل بعض ضعفاء النفوس استغلالا لحاجتهم الملحة لجواز السفر..