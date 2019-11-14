الجوف:محاولات تسلل فاشلة واسقاط طائرة وخسائر فادحه للحوثيين .. تفاصيل





أسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الجوف.

وتمكنت قوات الجيش، من إسقاط الطائرة المسيّرة في سماء منطقة “القعيف” بمديرية برط العنان.

إلى ذلك.. أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولات تسلل لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع محررة، في عدة جبهات بالمحافظة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

والثلاثاء.. تمكن أحد رجال قبائل مأرب من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لميليشيا الحوثي أثناء تحليقها في سماء مديرية “رحبة” جنوبي المحافظة.

وصعدت مؤخراً مليشيا الحوثي الانقلابية من استخدامها للطائرات المسيرة لغرض التجسس وتنفيذ عمليات إرهابية.