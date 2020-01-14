الجوف : العكيمي يعقد اجتماعا مع قيادات الأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظة

عقد محافظ المحافظة اللواء أمين بن علي العكيمي صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا بقيادة الاجهزة والوحدات الامنية في المحافظة.

وفي بداية الاجتماع ناقش المحافظ العكيمي الخطة الأمنية للعام 2020 والتي تتضمن اعادة ترتيب وتطوير العمل الامني في المحافظة لمواجهة التحديات وبسط سلطة الدولة .

وشدد اللواء العكيمي على ان المحافظة بحاجة ماسة الى تكاتف الجهود الأمنية ورفع الجاهزية لدى والاهتمام بالإفراد ليؤدوا دورهم في حفظ الأمن والاستقرار للدفع بعجلة التنمية والاستثمار للأمام .

وأضاف المحافظ أنه لا مجال للتعصب والخلافات وان الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

من جانبه عبر مدير شرطة المحافظة العميد مراد ابو حاتم عن شكره لمحافظ المحافظة على دعمه واهتمامه بالأجهزة الأمنية مستعرضا اهم انجازاتها خلال الفترة الماضية.

وأكد مدير شرطة المحافظة على ان منتسبي الجهاز الأمني قيادة وإفرادا سيكونون درعا حصينا لتأمين المحافظة من كل ما يتهددها وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.