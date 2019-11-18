الجوف تدشين برنامج تدريبي متعلق بالكوليرا

بحضور مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة الجوف، ومدير مكتب الصحة بمديرية الحزم ، وفي إطار مشروع الاستجابة الصحية المتكاملة والممول من WHO, دشنت جمعية CSSW البرنامج التدريبي والمتعلق بمكافحة الكوليرا، حيث انطلقت اليوم دورة مثقفات المجتمع لعدد 20 متدربة ودورة للعاملين الصحيين لعدد 20 متدرب ومتدربة في المجال الصحي بمديرية الحزم.

وأشار مسؤول البرامج الصحية بجمعية CSSW. فرع الجوف، إلى التنسيق العالي مع السلطة المحلية ومكاتب الصحة بالمحافظة والمديريات المستهدفة لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والأنشطة في القطاع الصحي منها مخيمات طبية وعيادات متنقلة ومشاريع صحية أخرى متعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض المختلفة، ومنها مشروع مكافحة الكوليرا والذي يتضمن تدريب 60 عاملا” صحيا” ، و 20 مثقفة مجتمع لرفع الوعي والتقليل من خطر الإصابة وخفض المراضة والوفيات.

كما يتضمن المشروع والمنفذ في 9 مرافق صحية، إمداد هذه المرافق بالمستلزمات الطبية والمياه والوقود.

من جانبه شكر مدير الصحة بالمديرية الأستاذ. محسن حزام الشريك المنفذ CSSW والشريك الممول WHO.

اختتم حفل التدشين بكلمة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي د. حسين البشيري والذي تطرق إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك المحلية بما يسهم في تحسين الجانب الصحي وغيره من الجوانب.

يذكر أن كل دورة من هذه الدورات تستمر لمدة 5 أيام، يتلقى فيها المتدرب على الجانب المعرفي وكذلك الجانب العملي.