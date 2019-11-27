الجوف كلية التربية والعلوم الانسانية تنظم حفلا وتكريمي

وفي الحفل الذي بدأ بالنشيد الوطني وآيات من الذكر الحكيم رحب عميد الكلية الدكتور يحيى اليريمي بالحضور وقال اننا نكرم كوكبة من فلذات اكبادنا الأوئل في جميع المستويات والاقسام الذين ثابروا واجتهدوا في تحصيلهم العلمي معبرا عن شكره لمحافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي لدعمه الدائم والمستمر للكلية التي كانت حلما وأصبحت حقيقة.

من جانبه عبر رئيس جامعة اقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي عن سعادته بحضور حفل تكريم كوكبة من طلاب كلية التربية والعلوم الانسانية..مؤكدا على ضرورة اعتماد ميزانية الكلية تعويضا لسنوات الحرمان الذي عاشته المحافظه ..داعيا للاستمرار والمزيد من الجهد والعطاء حتى يستمر التميز الذي تحققه الكلية في الوقت القياسي من عمرها.

بدوره قال وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي اننا اليوم نكرم بناة المستقبل وهم منارة للمجتمع في الارتقاء وزرع القيم ومواجهة الجهل. .

وأضاف إننا في السلطة نقدم كل الدعم الذي تتيحه امكانات لتوفير موازنة تشغيلية وتجهيز البنية التحتيةللكلية في ظل عدم اعتماد موازنتها منذ ثلاث سنوات..مشيدا بجهود الكلية من عمادة وكادر اداري وفني لما يبذولنه من جهد لتميز هذا الصرح الجامعي.

وفي ختام الحفل تم تكريم المبرزين من الطلاب والكادر الاكاديمي والادراي والمبدعين في الانشطة الطلابية.

وتخلل الحفل وصلات فنية وقصيدة شعرية للشاعر مجيب الرحمن غنيم.

حضر الحفل عدد من مدراء العموم والقيادات العسكرية والأمنية.

