عدن الغد

“الجوف” وزير الأوقاف يطلع على سير العملية التعليمية في دار القران والعلوم الشرعية

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ دقيقتين
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"الجوف" وزير الأوقاف يطلع على سير العملية التعليمية في دار القران والعلوم الشرعية

اطلع وزير الأوقاف والارشاد الدكتور أحمد عطيه، اليوم، على سير العملية التعليمية في دار القران الكريم والعلوم الشرعية بمحافظة الجوف.
وحث الوزير عطية ،الطلاب على اتباع المنهج الوسطي بعيداً عن الغلو والتطرف والخوض في المناكفات الضيقه والحزبية التي لا تخدم اليمن واليمنيين .
الى ذلك ، اكد وزير الاوقاف والارشاد خلال زيارته لجبهات القتال في محافظة الجوف ولقائه بقيادة المنطقة العسكرية السادسة ،انه مهما امتدت الحرب مع المليشيات الحوثية الإرهابية فإن الشعب اليمني لن يتراجع عن استعادة الدولة وتثبيت النظام الجمهوري..مشيداً بصمود الأبطال في المواقع والجبهات للتصدي للمشروع الامامي والكهنوتي الذي يريد إعادة اليمن إلى العصور الظلامية.

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عدن الغد

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