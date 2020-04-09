الجيش الوطني: نحتفظ بحق الرد على الاعتداءات الحوثية

قال الجيش اليمني، مساء الخميس، إنه يعمل على توثيق خروقات مليشيا الحوثي الانقلابية لهدنة وقف إطلاق النار بعد ساعات من إعلانها.

وأضاف الجيش اليمني، في بيان، أن الوحدات العسكرية ستحتفظ بحق الرد على الاعتداءات الحوثية وستقوم بواجبها في حماية المواطنين.

وأشار إلى أن وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، عقد اجتماعا استثنائياً بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، وعدداً من قادة المناطق العسكرية، لتوثيق خروقات واعتداءات مليشيا الحوثي، وما قامت به من قصف مدفعي على مواقعه بعد سريان الهدنة.

وشدد الجيش اليمني، على أنه سيقوم بواجباته في حماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة وعدم السماح للمليشيا الانقلابية بتعريضهم للخطر.

ودعا البيان، جميع الوحدات العسكرية، للالتزام بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات وتنفيذ المهام الموكلة بكفاءة واقتدار.

وكان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أعلن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الخميس، في خطوة قوبلت بترحيب عربي ودولي.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الهدف من الهدنة تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

مليشيا الحوثي ترفض وقف إطلاق النار وتشن هجوما بالجوف

ومن جانبها، رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية، الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الذي دعت له الأمم المتحدة، رغم إعلان التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية الالتزام بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف نهار الخميس.

وقال الناطق الرسمي لمحور الجوف، ربيع القرشي، في بيان، إن مليشيا الحوثي تشن عدة هجمات على معسكر “الخنجر” الخاضع لسيطرة الشرعية.

وفي مأرب، أكد الجيش اليمني، في بيان، أن مليشيا الحوثي، شنت قصفا مدفعيا مساء الخميس على مواقعه في جبهات “صرواح” و”هيلان” .

وتمتلك مليشيا الحوثي سجلا أسود في انتهاك قرار وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة منذ بدء الانقلاب قبل 5 سنوات، وآخرها اتفاق ستوكهولم الهش في مدينة الحديدة، والذي شهد أكثر من 6 آلاف خرق خلال عام واحد من توقيعه، وفقا لمصادر حكومية.