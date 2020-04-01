الخبر اليمني

الجيش الوطني يبدأ بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في باقم شمال صعدة

1 أبريل، 2020
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مصرع اركان حرب اللواء 103 التابع للميليشيات الحوثية والجيش يسيطر على مناطق في باقم

│الخبر | متابعات

ينفذ الجيش الوطني في محور علب، منذ اليوم الثلاثاء عمليات عسكرية مكثفة على مواقع المليشيات الحوثية الإنقلابية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.
وذكر مصدر عسكري ميداني لـ(الثورة نت) ان ألوية الجيش الوطني في محوري آزال وعلب بدأت بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق على جميع مواقع المليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة إيرانياً في مناطق آل زماح ومثلث الخط الدولي الرابط بين علب والربوعة وكذلك مركز مديرية باقم.
وأوضح المصدر العسكري أن ألوية الجيش بإسناد مدفعية التحالف تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر المليشيات الحوثية واغتنام عدد من الأسلحة والعتاد العسكري، والسيطرة على بعض المواقع.
وأكد المصدر بأن العملية العسكرية متواصلة حتى تحرير كامل مديرية باقم وآل زماح ضمن خطة تحرير محافظة صعدة من العصابة الحوثية.

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الجيش الوطني باقم بتنفيذ شمال صعدة عسكرية عملية في واسعة يبدأ

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