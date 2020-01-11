المشهد اليمني

الجيش الوطني يتلف ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في صعدة

11 يناير، 2020
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المشهد اليمني

أعلن الجيش الوطني اليمني إتلاف ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة زرعتها مليشيا الحوثي في وقت سابق بمنطقة باقم شرقي محافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن ركن الهندسة العقيد ضيف الله الخولاني قوله إن عملية الإتلاف شملت 800 لغم أرضي مضاد للدروع، و60 عبوة ناسفة، و70 قذيفة غير منفجرة، بالإضافة إلى عشرات الذخائر من مخلفات الحرب.

وأوضح أن القذائف والألغام التي تم انتزاعها وإتلافها كانت متوزعة ما بين مزارع المواطنين والبيوت والطرقات والأماكن العامة في مديرية باقم.

من جهة ثانية، أعلن مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي إتلاف وتفجير 995 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في الكدحة بالساحل الغربي.

وقال القصيبي إن الفريق 30 مسام (فريق القذائف) قام بعمليتي إتلاف وتفجير لهذه الألغام والقذائف والعبوات الناسفة.

وتضمنت عملية الإتلاف 102 لغم مضاد للدبابات و772 قذيفة منوعة، و63 عبوة ناسفة.

كما شملت هذه العملية إتلاف وتفجير 8 صواريخ طيران و39 قنبلة منوعة و11 صاروخ كاتيوشا.

ونفذت فرق مسام منذ بدء المشروع حتى اليوم من 11 عملية إتلاف في الساحل الغربي ليصل إجمالي ماتم إتلافة إلى 67755 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.

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ألف الجيش الحوثي الوطني زرعتها صعدة في لغم مليشيا ناسفة وعبوة يتلف

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