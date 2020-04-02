الجيش الوطني يحقق تقدماً جديداً في صرواح وسط انهيار كبير في صفوف المليشيا

حقق أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تقدماً جديداً، اليوم الثلاثاء،في جبهة صرواح بين صنعاء ومأرب، وسط انهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة”إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير عدداً من المواقع المهمة في جبهة صرواح وصولاً إلى مشارف سوق صرواح”..مؤكداً سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر” أن التقدّم جاء بالتزامن مع معارك أخرى- ما تزال مستمرّة- يخوضها أبطال الجيش في منطقتي “المشجح” وهيلان غربي مأرب”.

وأشار المصدر الى أن المعارك التي تجري بمشاركة فاعلة لطيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني، كان لهما دوراً كبيراً في تدمير مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيات وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد المصدر عزم أبطال الجيش الوطني والمقاومة على استكمال تحرير ما تبقى من محافظة مأرب والمضي نحو استعادة الدولة وتحقيق أمن واستقرار اليمن، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.