المشهد اليمني

الجيش الوطني يحقق تقدما كبيرا ويسيطر على مواقع استراتيجية في قانية الوهبية بالبيضاء

30 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع الحمة الاستراتيجية ومواقع الشبكة واليسبل ونقطة اليسبل في جبهة قانية الوهبية بالبيضاء.

وأضافت المصادر أن الجيش الوطني أحرق طقما تابعا للحوثيين في معاركة بقانية الوهبية.

ووفقا للمصادر فقد أسر عدد من مسلحي الحوثي وقتل آخرين فيما غنم الجيش الوطني عيار p10 في حمة اليسبل ورشاش معدل عيار 12/7 وقناصة وأسلحة خفيفة.

وكان الجيش الوطني قد حقق تقدما ملحوظا في محافظة البيضاء في الملاجم وقانية ومكيراس في ظل استمرار خرق الحوثيون للهدنة المعلنة من التحالف.

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