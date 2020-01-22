عدن الغد

الجيش الوطني يدك تعزيزات ميليشيا الحوثي شمال نهم

22 يناير، 2020
0
الجيش الوطني يدك تعزيزات ميليشيا الحوثي شمال نهم

دكت مدفعية الجيش الوطني، الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية نهم (شرق صنعاء)، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
 
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش الوطني دمرت آليات قتالية وأطقماً عسكرية كانت تحمل تعزيزات بشرية تابعة للميليشيات الحوثية شمال سلسلة جبال جرشب التابعة لمديرية نهم، وأسفر القصف عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.
 
ويخوض الجيش الوطني معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات القتال في مديرية نهم لليوم الخامس على التوالي، تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية آخرها سلسلة جبال جرشب.
 
وأكد المصدر أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الميليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر كبيرة في المعدات القتالية.
 
وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدّم ثابت الجيش الوطني، وارتباك في صفوف الميليشيات الحوثية إثر الضربات القوية والمباغتة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجيش الحوثي الوطني تعزيزات شمال ميليشيا نهم يدك

إقرا أيضا

Photo of اليوسفي مدير الوحدة التنفيذية في محافظة أبين يزور مقر مؤسسة ميار.

اليوسفي مدير الوحدة التنفيذية في محافظة أبين يزور مقر مؤسسة ميار.

22 يناير، 2020
Photo of عقب تعرضه لاعتداء حوثي.. موظفو مطار عدن ينضمون وقفة احتجاجية للتضامن مع وكيل هيئة الطيران المدني

عقب تعرضه لاعتداء حوثي.. موظفو مطار عدن ينضمون وقفة احتجاجية للتضامن مع وكيل هيئة الطيران المدني

22 يناير، 2020
Photo of انعقاد المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي بمحافظة أبين

انعقاد المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي بمحافظة أبين

22 يناير، 2020
Photo of باسلامة يتسلم درع الشكر والتقدير من المنتدبين اكاديميا في جامعة عدن

باسلامة يتسلم درع الشكر والتقدير من المنتدبين اكاديميا في جامعة عدن

22 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق