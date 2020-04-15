الجيش الوطني يستعيد السيطرة على معسكر استراتيجي في الجوف

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تمكن الجيش اليمني، الأربعاء، من استعادة السيطرة على معسكر استراتيجي في محافظة الجوف (شمال) قرب الحدود مع السعودية، وفق مصدر عسكري.

فيما أعلن الحوثيون أنهم أحبطوا عدة زحوفات للقوات الحكومية، متهمين ـ في الوقت ذاته ـ التحالف العربي بشن 26 غارة جوية.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر عسكري حكومي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “قوات الجيش خاضت معارك ضد جماعة الحوثي في معسكر الخنجر الاستراتيجي بمديرية ‘خب والشعف’ في محافظة الجوف”.

وأضاف أن “قوات الجيش نجحت في السيطرة على المعسكر بالكامل، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين”، دون تفاصيل أكثر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش في الجوف ربيع القرشي، السيطرة على معسكر الخنجر.

وأضاف القرشي، في تغريدة عبر “تويتر” أن “السيطرة على المعسكر جاءت بإسناد من مقاتلات التحالف العربي”، مشيرا إلى أن استعادة المعسكر جاءت بعد أسبوع من سيطرة الحوثيين عليه.

وتكمن أهمية المعسكر كونه يتحكم بطرق رئيسية في مديرية خب والشعف، التي تشكل حوالي ثلثي مساحة الجوف.