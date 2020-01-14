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الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة في معقل الحوثيين

14 يناير، 2020
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الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة في معقل الحوثيين

أعلنت قوات الجيش الوطني، سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.
 
وقال قائد لواء صقور اليمن العميد أحمد الطريفي، إن قوات الجيش الوطني سيطرت على تبة “الربع” وبعض التباب المطلة على “وادي جلال” المحاذي لسوق آل ثابت بعد دحر ميليشيات الحوثي وإسقاط العشرات من عناصرها بين قتيل جريح، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
 
وأوضح العميد الطريفي أن المعارك التي دارت بين الجيش والميليشيا باستخدام مختلف الأسلحة أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين، بينهم قيادي ميداني يكنى “أبو علي”، فيما لاذ آخرون بالفرار تاركين عدداً من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والكثير من الذخائر.
 
وأكد أن عملية التحرير مستمرة في محور آل ثابت وستمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر ميليشيا الانقلاب بدءاً من معقلها محافظة صعدة ووصولا إلى باقي المحافظات الخاضعة لسلطة الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.
 
ويخوض الجيش الوطني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.
 

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