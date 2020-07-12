الجيش الوطني يعلن صد هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية

أعلنت قوات الجيش الوطني، التصدي لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية، على مواقع حكومية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال مأمون المهجمي، الناطق باسم “ألوية العمالقة” التابعة للجيش،إن القوات الحكومية تمكنت السبت، من صد “هجوما عنيفا” شنته مليشيا الحوثي على الجيش ما أسفر عن سقوط قتلى من الحوثيين.

وأوضح المهجمي في تصريح لوكالة “الأناضول” أن “مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع اللواء الأول عمالقة بمنطقة كيلو 16، شرقي مدينة الحديدة”.

وأضاف أن الهجوم أعقبته اشتباكات بين الطرفين أدت إلى “صد زحف الحوثيين وإجبارهم على التراجع، بعد أن سقط قتلى في صفوفهم”، دون تحديد عدد.

وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات متكررة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بموجب الاتفاق الموقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ديسمبر/ كانون الأول 2018.