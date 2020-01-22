المشهد اليمني

الجيش الوطني يغنم أسلحة ومعدات حوثية في الجوف .. (صور)

22 يناير، 2020
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المشهد اليمني

دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهتي المتون والمصلوب شمال محافظة الجوف شمالي اليمن.

وتمكن الجيش الوطني من اغتنام الكثير من المعدات والأسلحة التابعة للمليشيا الحوثية، بعد منيها بالخسارة وفرار مقاتليها أمام ضربات الجيش الوطني، في محافظة الجوف.

وكانت ميليشيا الحوثي حاولت خلال الساعات الماضية السيطرة على طريق مارب – الجوف وشنت هجوم من عدة اتجاهات الأول من ناحية مفرق الجوف، والآخر تجاه مفرق جمالة في محاولة لتطويق كامل جبهة نهم لكن هجومها باء بالفشل وتلقت درسا موجعا، حيث نجحت قوات الجيش الوطني الالتفاف على جحافل المليشيا وتقل واسر عدد منهم.

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